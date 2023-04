ERISAADE | EKRE vastutöötamine tõotab muuta uue riigikogu täielikult valitsuse kummitempliks

Saadikud vajaksid tuge

„Riigikogu on painanud aastaid ja aastaid see probleem, et riigikogu liikmed on väga üksi. Neil puudub tugistruktuur, millega mõjutada seadusandlust,“ selgitas Poom. „Heidetakse muudkui ette, et riigikogu on kummitempel, te peaksite tegema rohkem ja et isegi eelarvet ei suuda te teha! Samas on komisjonide juhid ainukesed, kellel on kasutada sekretär. Teised teevad oma mõistusest kõike ise – alates kohtumiste kokkuleppimisest kuni aruanneteni välja.“