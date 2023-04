ARVUSTUS | Üksi üksmeelsele grupile vastu. Toompere utoopia Draamateatris

Üks mu koolipõlves enim meelde jäänud filme on Sidney Lumeti 1957. aastal Reginald Rose’i telelavastuse stsenaariumi põhjal vändatud „12 vihast meest“. Ameerika filmid olid tolleaegses nõukogude kinolevis haruldused ja tekib küsimus, kuidas see film meieni üldse jõudis. Võib-olla oli Hruštšovi sulaajal kellelgi kavatsus ka Nõukogude Liidus kunagine tsaariaegne vandemeeste kohus taastada? Kuid mitte ainult kohtu telgitagusesse piilumine, vaid lausa uskumatuna tundunud võimalus, et igal inimesel on õigus enda isiklikku arvamust vabalt väljendada ja seda kaitsta, tegi tol ajal filmi siinpool raudset eesriiet lausa vapustavaks.