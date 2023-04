Koalitsioonilepe näeb ette enam tasulist kõrgharidust. Mida tähendab see tudengitele?

Tallinna tehnikaülikooli teadusprorektor Tiit Lukk ei nõustu doktorantuuri maksustamisega, doktorante on niigi vähe.

Alles möödunud nädalavahetusel avalikustatud koalitsioonilepe soovib kõrgharidusse leida lisaraha nii avalikust kui erasektorist. Lisaks teistele punktidele on koalitsioonileppesse märgitud võimalus küsida ülikoolidel õppemaksu nii doktoriõppes kui mõnedel juhtudel üleüldiselt eestikeelses õppes. Tulevane haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) selgitas, et sügisel ülikooli minevaid noori see siiski oluliselt ei tohiks mõjutada.