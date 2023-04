Koalitsioonilepe näeb ette rohkem tasulist kõrgharidust. Mida tähendab see tudengitele?

Alles möödunud nädalavahetusel avalikustatud koalitsioonilepe soovib leida kõrgharidusse lisaraha nii avalikust kui ka erasektorist. Peale muude punktide on koalitsioonileppesse märgitud võimalus, et ülikoolid küsivad õppemaksu nii doktoriõppes kui ka mõnel juhul üldse eestikeelses õppes. Tulevane haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) selgitas, et sügisel ülikooli minevaid noori ei tohiks see siiski oluliselt mõjutada.