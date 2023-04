Eesti valijad soovisid tänavu eelkõige stabiilsust, seda väljendati ka selgelt hääletuskasti ees. Ent nüüd on avalik koalitsioonileping, mille sõnum on: „Pingutage püksirihma ja kinnitage turvavöö – kõigil läheb raskemaks, raputavad pöörded on mitmes valdkonnas ees…“

Juba kümmekonna aasta eest oli selge, et 1990. aastate madalate maksude ja minimaalriigi mudeliga ei täideta praeguse ühiskonna ootusi tugevama ja toetavama riigi järele. 2015. aasta paiku aga kordas Reformierakond nagu mantrat, et Eesti maksusüsteem on Euroopa parim, ja kui me üldse midagi maksudega teeme, siis ainult langetame.