OOTUS RIIGIKOGULE | Elin Kard: maksutõusud jäävad liiga tagasihoidlikeks

Ajal, mil möödub 35 aastat loomeliitude ühispleenumist Toompeal, mis oli üheks suuremaks tõukeks iseseisvumise taastamisel, on igati ajakohane poliitikutele meelde tuletada, et eesti kultuuri ja keele säilimine ja areng ning riigi kodanike toimetulek on hooliva ühiskonna alused ning oluline osa meie inimeste eneseteadvusest, turvatundest ja seega ka julgeolekust.