• Tagame advokaadi poole pöördujale konfidentsiaalsuse. Kliendi õigus advokaadiga konfidentsiaalselt, riigi sekkumiseta, nõu pidada on õiglase õigusemõistmise alus. Euroopa Inimõiguste kohtu otsus on kinnitanud, et Eestis pole advokaadi kutsesaladus seadusega piisavalt kaitstud, eeskätt puudutab see advokaadibüroode kergekäelist läbiotsimist ning materjalide valimatut kaasaviimist jõuorganite poolt.