JUHTKIRI | Karis andis riigikogule ette õige kammertooni

Eile allkirjastas uus valitsus koalitsioonilepingu ja riigikogu uus koosseis andis ametivande. Riigikogus on trobikond uusi nägusid ja uus erakondki, ent koalitsiooni ja opositsiooni vahekord on säärane, et riigikogulaste roll Eesti riigi juhtimises võib pigem edasi kahaneda. Saame stabiilse, neli aastat kestmise eeldustega valitsuse, aga kardetavasti riigikogu jätkuva marginaliseerumise hinnaga.