INTERVJUU | Läti näitekirjanik: kui saad saalis inimesed naerma, siis saad nad ka lihtsamini nutma

Tallinna Linnateatri „Poiss, kes nägi pimeduses“ puudutab. Puudutab seepärast, et lavastaja Marta Aliide Jakovski on valinud materjali, mis räägib eludest, mida me alati märgata ei pruugi. Aga peaksime märkama. Näidendi autor, Läti-Leedu juurtega Rasa Bugavičute-Pēce (35) on näidendis toetunud muu hulgas oma abikaasa, pimedate vanemate peres üles kasvanud nägija kogemustele. Enamik tegelasi laval on küll pimedad, ent pimedusel on lavastuses ka metafoorne lisatähendus.