Hannes Hermaküla: elu on lill hoolimata mu elus ette tulnud raskustest

Täpselt sellisena, nagu „Ringvaate“ igaargipäevased 120 000 vaatajat teda näevad, tuleb Hannes Hermaküla (54) Hiiu pubi uksest sisse. Ontlik, sarmikas, jutukas. Väga oma isa moodi, ütlevad need, kes Evaldit mäletavad. Miks me siin Nõmmel kohtume? „Puhtast mugavusest, et vähe oleks kodunt tulla. Saab püsida Nõmme mändide all. Saan siin vahel inimestega kokku,“ selgitab Hermaküla. Ta püsib meelsasti kodukandis, sest esiteks on (nüüd tuleb juba öelda – olid) siin suurepärased suusarajad ja suusatamine on tema lemmikspordiala. Teiseks on siit kiviga visata tema kodu, kus ta veedab suure osa oma ajast.