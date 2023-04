Karmo Tüür: Venemaa üritab endast teha maailma vaeste ja kannatajate eestkõnelejat

Venemaa üritab praegu luua „maailma enamuse“ nimelist konstruktsiooni ning teha neile selgeks, et see enamus elab halvasti, kuna Lääs on kõiges süüdi. Et Lääs on kõigepealt otsese kolonialistina ülejäänud maailma röövinud ning seejärel loonud pehmema kolonisatsioonivormi praeguse lääne-keskse rahvusvaheliste suhete süsteemi kaudu.