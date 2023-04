Uus valitsus teeb ümber koolide rahastamismudeli, et üle Eesti oleks palju kuueklassilisi koole. Väikekoolid püsiksid uue mudeli järgi elus, kui neis õpib vähemalt 30 last.

Peagi ametisse astuva haridusministri Kristina Kallase (Eesti 200) plaan on senine pearaha mudel teha ümber klassipõhiseks rahastusmudeliks. „Milline see detailselt välja nägema hakkab, on veel vara rääkida, sest see läheb alles väljatöötamisele,“ sõnas Kallas.