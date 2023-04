Eestlased on isemoodi rahvas. Väidetakse, et me oleme kangesti ratsionaalsed ja seetõttu usuleiged, kuid minu meelest ei ole need asjad omavahel seotud. Kristlasena tundub mulle, et me oleme ebausklik rahvas just seetõttu, et meil pole usaldust jumala vastu, ning sellega kaasneb hirm rääkida surmast ja elu lõplikkusest. Meid kummitab irratsionaalne ebausk, et surmast rääkides kutsume kurja karja, kuigi tegemist on loomuliku elu osaga, millest vestlemine on äärmiselt vajalik.