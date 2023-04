Filmiinstituudi juht: riigi kaitsevõime tugevdamiseks on film tõhus vahend

EFTA gala korraldamist vedava Edith Sepa sõnul on koroonaajal tehtud filmid lõpuks linastuma hakanud ja auhindamine saab taas toimuda õigel ajal. Ta meenutab, et täpselt samal ajal aasta tagasi arutati seda, kuidas piirangute tõttu üritust sügisesse lükata. Nüüd, kui viirus taandub, on kinod täitunud filmidega ja osaliselt on ka publik kinno tagasi tulnud. „Filmitootjad ei toonud koroonaajal kõiki filme välja, need jäid ootele. Tänu sellele on filmid kogunenud paari aasta peale. Kaua on oodatud esilinastusi ja nüüd, kui filmid jõuavad kinodesse, on hea aasta,“ sõnab Sepp.