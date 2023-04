„Meil pole valikut.“ Laevalt Isabelle lahkuma pidavate sõjapõgenike keeruline dilemma: töökoht linnas või elukoht maal

Vabatahtlike abiga käivad tal nüüd läbirääkimised, et ta saaks elamispinna tänu MTÜ-le Eluliin. Siiani on kõik tema katsed Tallinnas elamispinda üürida luhtunud. „Ei taheta lapsi, ei taheta ukrainlasi, öeldakse, et ei räägita vene keelt – eri põhjused,“ selgitas Hanna. Talle on pakutud elamispinda Rakverre või Paldiskisse. „Ütlesin neist ära, sest mida ma seal teen.“ Eriti veel nüüd, kui laps juba sai lasteaiakoha Tallinnasse. Tallinnas korteripakkumisi küll on, aga need on väga kallid.