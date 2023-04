Türgi tahab muutust, ent Erdoğani malbe vastane tekitab kõhklusi

Teisipäeval ametlikult kampaaniat alustanud Erdoğani põhilubadus on teha majandus korda. Majandusraskused on suures osas tingitud presidendi enda uuendusmeelsest poliitikast. Ekspertide hoiatustest hoolimata on Erdoğan käskinud Türgi keskpangal kriiside käigus intressimäärasid järjest langetada ja see on ootuspäraselt toonud kaasa elukalliduse kiire kasvu. Oktoobris oli inflatsioonimäär 85%, ehkki praegu on see langenud „kõigest“ 50%-ni. Ankara staadionil peetud kõnes lubas Erdoğan, et lähitulevikus muutub inflatsioonimäär taas ühekohaliseks ja rohkem rahvas sellele probleemile mõtlema ei pea.