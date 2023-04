Kaja Kallas: „Teie huultelt on väga raske lugeda, sest need ei liigu väga. Aga see oli nali. Palun vabandust! Aga sellele retoorilisele küsimusele on ka väga raske vastata. Teie usute seda, mida teie tahate uskuda, ja mina teid ükskõik mis vastusega ümber ei veena.“