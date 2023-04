INTERVJUU | Krikmann ja Popolitova: hägune, muutuv ja hübriidne on ka okei olla

Miks tundsite, et just nüüd on õige aeg selleks näituseks?

Keiu Krikmann: Huvi teema vastu tekkis esialgu tähelepanekust, et Eesti tarbekunstis on loodusmotiivid olnud alati olulisel kohal. Hakkasime mõtlema selle üle, milline on (tarbe)kunstis kujutatav loodus just esteetilises ja ideelises plaanis ning sealt edasi juba looduse, keha ja loomulikkuse suhtest laiemalt. Loodust seostatakse tugevalt loomulikkusega ning sellele viidatakse tihtipeale kui millelegi algupärasele, mis peaks olema eeskujuks ka inimühiskonna väärtuste ja protsesside kujundamisel. Ometi ei ole looduselgi mingit muutumatut algseisundit ja millegi loomulikuks või ebaloomulikuks nimetamine tugev ideoloogiline statement. Näitust valmistasime ette üsna pikka aega, aga tundub, et mure ja pinge selle pärast, mis ikkagi on ühe või teise inimgrupi jaoks loomulik ja loomuomane, olgu juttu siis näiteks soorollidest, seksuaalsusest või ka rassidest ja rahvustest ei taha üle minna.

Darja Popolitova: Me soovime näitusega kahtluse alla seada puhtuse ja loomulikkuse ühemõttelisuse — hägune, muutuv ja hübriidne on ka okei olla.

Kas loomulikkuse teemaga on kunstis tegeletud palju?

KK: Me ei ütleks tingimata, et näitusel osalevad kunstnikud tegeleksid oma praktikas loomulikkuse teemaga otsesõnu. Pigem soovisime kaasata kunstnikke, kelle teosed panevad vaataja mõtlema selle peale, kuidas ja milline võiks olla tema keha väljaspool harjumuspärast keskkonda – loodusmaastikel, kus leidub aina enam tehis- ja jääkmaterjale, kohtudes võõrastust tekitavate materjalide ja esemete, teistsuguste identiteetide ja entiteetidega.

DP: Kunstnike valikul lähtusimegi nende potentsiaalist tõlgendada teemat skulpturaalsete aksessuaaride, maskide, digitaalsete liitreaalsuse filtrite jm kehaga suhestuvas formaadis. Võib ka öelda, et näitusel osalevad kunstnikud uurivadki inimeseks olemist — et iga keha on olemine ja iga olemine on keha.

KK: Tahame just läbi kehalise tunnetuse panna vaatajat küsima, mida tema loomulikuks peab ja miks.