„Kui keegi on sul kõri kallal, siis ei tule sealt piuksu ka välja,“ arvab Lible. „Olgu Ülesoo peremees rahulik, see on lihtsalt rätsepate pulmahüüd. Loodus ju kevadel tärkab, linnuke vidistab ja konn krooksub, küllap rätsepatel hakkab ka veri vemmeldama ja siis muudkui üürgavad, nagu oleks neil kõri asemel grammofon.“