JUHTKIRI | Tõukeratturid, teie enda teha on, kas renditõuksid jäävad

Hea vähemalt, et tõuksiõnnetustes kannatajad on senise statistika järgi põhiliselt tõukeratturid ise. See tähendab, et nad on iseendale suurim oht. Paraku pole veel näha, et selline negatiivne tagasiside – suur tõenäosus vigastada saada – oleks nende liikluskultuuri märgatavalt parandanud.