Eksperdid: Stalini terrorit Venemaal veel taastatud ei ole, aga loogika on sama

Seda 2021. aastal vahistatud meeleavaldajat ootas vaid peks ja haldustrahv. Mullu hakati riigi „diskrediteerijaid“ karistama kriminaalkorras. Nüüd on nad juba „reeturid“ ja „terroristid“.

Pärast täiemõõdulise sõja algust on Venemaal riigireetmise, terrorismi ja muude süüdistustega algatatud kriminaalasjade arv järsult suurenenud. Sama lugu on karistuste pikkusega. 2022. aasta sügisel mõisteti ajakirjanik Ivan Safronov 22 aastaks vangi. Poliitik Vladimir Kara-Murzale nõutakse 25 aastat. Rahvuskaardis töötanud autojuht ja eriolukordade ministeeriumide eksametnik said sõjakomissariaadi süütamise eest kumbki 19 aastat, ehkki tulekahjus polnud kannatanuid. Meduza küsitles Vene „õigussüsteemi“ muudatuste kohta eri eksperte, sealhulgas advokaati, Stalini aega uurinud ajaloolast ja kriminaalõiguse asjatundjat.