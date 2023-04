PÄEVA TEEMA | Ülle Matsin: kurtmised gümnaasiumisse pääsemise eksamistressist on üle võlli. Iga võimekas noor saab edasi

Tugev haridussüsteem on mitmekülgne ja võimalusterohke, nõnda, et iga inimene saab vastavalt oma tugevustele, huvidele ja vajadustele valida endale sobiva kooli. Üldine põhimõte on, et kõik õpilased saavad kandideerida kõigisse Eesti gümnaasiumidesse.