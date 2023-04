Kaarel Rundu: gümnaasiumite sissastumisstressile on leevendus – lõpueksamid varasemaks!

Tallinnas on viimasel kolmel aastal kasvanud põhikooli õpilaste arv (ca 3000 õpilase võrra), mis tähendab, et rohkem on ka gümnaasiumitesse kandideerivaid õpilasi. Õpilased hindavad valikuvõimalusi, mistõttu tehaksegi katseid erinevatesse koolidesse.