Sander Andla: Kõlvart andis märku, et Keskerakonna vastuseis eestikeelsele õppele jätkub

Kui praegune esimees Jüri Ratas on öelnud, et Keskerakond peaks hakkama toetama eestikeelsele haridusele üleminekut, siis tema rivaal Mihhail Kõlvart soovib ilmselt uue haridusvaldkonna abilinnapeaga anda oma venekeelsele valijaskonnale sõnumi, et tema nägemus on vastupidine.