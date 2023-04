Lvivi jõukas abilinnapea, küünetehnik ja Eesti „aasta inimene“. Slava Ukraini miljoni euro saladus

Märtsi keskel, kui rahaskandaali sattunud MTÜ Slava Ukraini teatas finantsauditi tellimisest, põhjendas ühing, et eesmärk on jõuda selgusele „kahe omavahel seotud Ukraina koostööpartneri usaldusväärsuses“ ning anti ka mõista, et kuni auditi tulemuste selgumiseni peatatakse nimetatud organisatsioonidega koostöö. Ehkki avalikult nende organisatsioonide nimesid välja ei öeldud, saab Eesti Päevaleht need nüüd avada.