ISW juhtis tähelepanu Prigožini reedel avaldatud esseele, kus ta märkis, et Ukraina pealetung tuleb tõenäoliselt pigem edukas. Süüdi on tema sõnul Vene relvajõududes valitsev kriis, mille eest omakorda vastutab Kremlist sõltumatult tegutsev „süvariik“. Prigožini sõnul saboteerib see Vene ametiorganitesse imbunud salaselts sõjategevust selleks, et vältida enda mugava elustiili ohustamist, mida võiks Vene patriotismi tugevnemine tema sõnul kaasa tuua. Seetõttu taotlevad nad Kremlilt tõsiseid järeleandmisi ja Vene riiklike huvide reetmist, mille hulka võib kuuluda koguni okupeeritud territooriumi tagastamine, kirjutas Prigožin.