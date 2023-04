Ungari ja USA suhted kärisevad. Kongress tahab Orbáni liitlastele sanktsioone

Orbáni kabinetiülem Gergely Gulyás süüdistas vastuseks USA-d Ungari siseasjadesse sekkumises. „Viimastel päevadel on igaüks näinud, et USA rahaga ei toetata üksnes opositsiooni kampaaniat, vaid USA saatkond teeb ise Ungaris otseselt kampaaniat,“ ütles Gulyás. „USA ei loobu katsetest survestada Ungarit sõda pooldavale positsioonile, mida jagavad paljud meie liitlased. Ent Ungari on veendunud, et meie ühistes huvides on üksnes rahu.“

Päev hiljem aga teatas Ungari, et seni panga nõukogus istunud valitsusliikmed panevad seal siiski ameti maha. Teiste seas tuli nõukogust ära majandusarengu minister Márton Nagy. Valitsus tunnistab, et seda tehti USA survel. „Me aktsepteerime ja mõistame, et meil on eri seisukohad, aga me ei saa aru, miks on vaja teisi riike neid muutma survestada,“ kurtis välisminister Szijjártó. „Ungari on riik ja seda tuleks kohelda kui riiki, mitte nagu kolooniat.“