NOOR ARVAB | Emil Laanemets: ajateenistusse minejate psühhiaatriline kontroll on nali, sellega küll vaimselt ebastabiilseid kutsealuseid välja ei sõelu

Riigi kaitsevõimekus on just hetkel ülimalt päevakajaline, sest Euroopas on käimas 21.sajandi suurim sõda, mida siin mandril nähtud on. Seega on oluline, et meie ajateenijad oleksid piisavalt võimekad nii vaimselt kui ka füüsiliselt, et vajadusel meie riiki kaitsta. Selle eest, kas noor on ajateenistuse jaoks sobilik, vastutab Kaitseväe Arstlik Komisjon. Standardid, mille järgi hindamine toimub, on kergelt öeldes pealiskaudsed.