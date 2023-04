MÄLUPANK | Fred Puss: kas eestlase võõras nimi näitab võõrast verd?

Eesti perekonnanimede ajaloos on mitu kihistust, mis on mõjutanud seda, kas nimi näeb välja eestipärane või mitte. Mõned nimed on tagasi viidavad 16. sajandisse, väga harva kaugemale. Sellistel puhkudel saab enamasti jälgida küll nime, aga mitte selle kandjate päritolu.