Katrin Pauts: Keskerakonna vanad olijad on erakonna maine ära mustanud

Mul ei ole veel halli aimugi, millised võiksid olla mu poliitiliste valikute pikemaajalised mõjud mulle kui kirjanikule. Kui hea on praegu mu oma kaubamärgi tervis? Tõenäoline, et tavalisel raamatusõbral on sellest ükspuha ja vaevalt mu väikest seiklust Keskerakonna valimisnimekirjas enam isegi mäletatakse. Kriitikute ja kultuurilehtede toimetajate mälu on arvatavasti palju pikem ja küllap sealtkaudu pannakse mulle puid alla veel mitu aastat jutti. Mu autoribränd on kindlasti paar sügavat kriimu saanud. Kas parandamatult, seda näitab aeg.