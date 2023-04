ANALÜÜS | Keskerakonna sisepinged võivad laheneda alles pärast eurovalimisi

Valimistel suurima luuseri karika pälvinud Keskerakonna volikogu otsustas laupäeval häältega 75 : 74, et õhu puhastamiseks pole vaja erakorralist kongressi korraldada. Erakonna esimees Jüri Ratas ähvardas laupäeval, et kui hääletatakse erakorralise kongressi poolt, siis tema loobub esimehe kohale tagasi kandideerimisest. Parteivolinikud jätsid ta nüüd ametisse vähemalt aastaks, sest korralist kongressi on umbes nii kaua oodata.