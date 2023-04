JUHTKIRI | Energeetikas olgu me eeskuju Soome, mitte Saksamaa

Eesti peaks eeskuju võtma Soomest. Me ei pea praegu silmas seda, et ka Eestisse tuleb ilmtingimata tuumajaam rajada, vaid seda, et ei tohi emotsioonidel ja naiivsel roheaktivismil lasta ratsionaalsetest argumentidest üle sõita, nagu juhtus Saksamaal. Tuumajaamad sulgeda otsustas seal küll hoopiski kristlik demokraat Angela Merkel, kuid tema ajendid olid pigem poliittehnoloogilised kui sisulised – ei tahetud Fukushima katastroofi mõjul rohelistele toetust kaotada.

Saksa rohelised jutlustavad küll taastuvate energiaallikate, nagu tuule ja päikese eelistest tuumaenergia ees, kuid tegelikult on Saksamaa endiselt üks pruunimaid laike Euroopa energeetika CO 2 -heite kaardil. Saksa elektritootmise süsinikuintensiivus on olnud viimastel aastatel sageli isegi suurem kui Eestil oma põlevkivienergeetikaga. Soome seevastu on nimetatud kaardil üks rohelisemaid laike.