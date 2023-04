JUHTKIRI | Laskem ka Eesti inimestel oma riigile laenu anda

Aga nüüdseks on olukord muutunud. Mullu oktoobris laenas Eesti riik kümneks aastaks miljard eurot 4,023%-ga aastas ja tänavu märtsis aastaks 3,324%-ga. Kui kõrvutame seda meie suurte pankade praeguse tähtajalise hoiuse intressiga – aastase tähtaja korral 3% –, siis on selge, et Eesti riigi võlakirjad suudaksid konkurentsi pakkuda. Need saaksid olla hoiustajatele rahaliselt kasulik valik, müügi toetamiseks ei peagi patriootilisi loosungeid appi võtma.