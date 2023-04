Jazzkaare Linnaruumiprojekt jõuab Tallinna, Tartus, Pärnusse ja Viljandisse

Linnaruumirprojekti eesmärk on tuua muusika traditsioonilistest kontserdisaalidest ebatavalistesse paikadesse, tutvustada seejuures jazzmuusikat ning eelkõige rõõmustada publikut. „Linnas ringi liikudes tasub olla valvas, sest jazz võib sind üllatada ka kõige ootamatutel hetkedel. Muusikuid võib kohata tänavu ühistranspordis, trennisaalides, lennujaamas, bussijaamades, kohvikutes, linnatänavatel ja mujal põnevates paikades. Lisaks on varuks mitmeid üllatusi,“ tutvustab projektiijuht Kerli Peetsalu.

Igal aastal on olulisel kohal ka koolinoored ja lapsed. Selleks, et õpilased saaksid lähedasema puudutuse jazzmuusikaga, viime koolidesse ootamatud ent põnevad ja hariduslikud muusikalised vahetunniüllatused. Särav pillimäng innustab avastama jazzmuusika võlusid ning annab ideid uute huvialade leidmiseks. Lisaks läheme Jazzimaali aktsiooniga külla üle poole tuhandele lasteaia lapsele, et inspireerida neid muusika saatel joonistama ning seeläbi oma emotsioone jäädvustama.