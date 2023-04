PÄEVA TEEMA | Dajaana-Jessica Vaher: Eesti ei ole kindlates kätes seni, kui meie lastega pered pole kindlates kätes

Arusaamatuks jääb ka perehüvitiste seaduse muutmise seletuskiri, milles seisab, et „riivata on saanud ühe- ja kahelapseliste vanemate õiglustunne“. Esimene ning teine laps pole kuidagi vähem väärtuslikud, kuid on ju vägagi ilmselge tõsiasi, et kolmas laps tähendab enamikule peredest juba ainuüksi paari suuremat ning pikaajalist väljaminekut: vaja läheb suuremat autot ning suure tõenäosusega ka suuremat elamispinda. Igapäevakulutustest, mida iga lisanduv suu endaga kaasa toob, pole vaja rääkidagi. Seda kõike ütlen ma ühe, peagi kahe lapse emana.

Perehüvitiste eelnõu vastuvõtmisel tekkis peredel õigustatud ootus riigi toetusele. Kuidas on võimalik nii kergekäeliselt sedalaadi otsused esimesel võimalusel, enne kui valitsus pole veel ametissegi asunud, avalikkuses tagasi pöörata? Kahju on juba tehtud, sest usaldus riigi vastu on löönud tugevalt kõikuma. Lapsed on riigile olulised tulevikus maksumaksjatena, kuid kas need lapsed ka siinelamise ja siin pere loomise kasuks tulevikus otsustavad, on iseasi.

Jääb mõistetamatuks, kuidas saab väita, et perehüvitised, mis loovad peredele võimaluse toetada senisest enam oma laste huvitegevust, nende arengut ja parandavad pere toimetulekut tervikuna, on ebaproportsionaalsed. Meil on riigis kulukohti, mis riivavad valusalt elanike õiglustunnet, kuid järelkasvu riik panustada ei soovi. Ettekujutlus kulutõhusast majandamisest, mille poole loodav koalitsioon pürgib, toimub laste arvelt.

Kuidas on muidu võimalik vastandada riigi julgeolekut perede turvatundele? Kas siis viimane ei ole osa julgeolekust? Et meil oleks inimesed, kes saavad usaldada oma riigijuhte ja tunneksid soovi oma teadmiste ja oskustega selle riigi arengusse panustada.

Kõnealune toetus ei puuduta meie perekonda ilmselt veel mõnda aega, kuid ometigi saan ma aru selle vajalikkusest ning ka sümboolsusest. Kui ainuüksi ühe lapse kasvatamine toob endaga kaasa nii palju kulutusi, kui palju enam siis suurperedel? Minu austus neile ning usun, et on ainuõige pakkuda peredele turvatunnet, kui nad on parasjagu otsustamas, kas piirduda ühe-kahe lapsega, või luua soovi korral suurem pere, muretsemata see juures majandusliku toimetuleku pärast.

Oluline on seegi, et nii sotsid kui reformierakond lubasid tõsta esimese ja teise lapse toetuse 100-le eurole. Seda nad aga ei tee. Selle asemel räägivad nad „võrdsustamisest“ nii, et peretoetusi hakatakse hoopis vähendama.

Fakt on ka, et pere esimene ja teine laps ei suurenda Eesti rahvaarvu. Et iive suureneks, on tarvis luua peredele kindlustunne enne kolmanda lapse saamist. 2017. aastal maksti välja esimesed 300-eurosed lasterohkete perede toetused. Sellest ajast on kolme- ja enamalapseliste perede hulk Eestis võimsalt suurenenud: 2015. aastal oli lasterohkeid peresid Eestis 9600, viis aastat hiljem juba 17 200. Nüüd oleme aga kõige madalamas sündimuses üldse ja seda arusaadavatel põhjustel – vaadakem, mis toimub hindade ning üldise elukallidusega!

Mingitel põhjustel jäädakse kahe lapse peale pidama

Seda, kui raske on otsustada saada kolmas laps, teavad kõige paremini just kahe lapse vanemad – neid peresid oli 2021. aastal Eestis 224 000, mulluse seisuga oli see arv samas suurusjärgus. Need pered on mingil põhjusel kahe lapse piirile pidama jäänud. Otsustanud, et kaks on nii palju parem, soodsam ja lihtsam kui kolm. Miks?