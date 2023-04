Kirill Havanski: lein on armastus, mida sul ei ole kuhugi panna

Tegelikult me ei teinudki koos teksti. Pigem oli Maria väga suur tugi, kes oli see põhiline, keda ma kaasa tirisin, et tule külla, räägime, üritame mõtestada neid kujutluspilte ja situatsioone, mis minu peas on. Seega me ei tegelenudki tekstiloomega, vaid lihtsalt kontseptualiseerimisega.

Ma ei tea, kas suutsin seda kohe niimoodi sõnastada. Mul oli silme ees kujutluspilt sellest, kuidas siis, kui me Paidest lahkume, lähevad inimesed, kes töötasid meiega samas majas, kontorisse ja näevad neid tühjasid ruume. Mitte sellepärast, et me oleksime jube erilised. Üritasin lihtsalt ennast panna nende maailma sisse. Oli kahju, et see aeg läbi sai, aga lisaks sellele on elus juhtunud ka sündmusi või inimesi on lahkunud, kas siit maailmast või lihtsalt minu elust. Ma ei olnud suutnud pikka aega sellega leppida. Tundus, et see on omane tunne inimestele, mida saaks lahti mängida, lahti harutada.

Vahetult pärast seda, kui me Paide teatriga teatasime, et lõpetame poole aasta pärast, kirjutas mulle Ivar [Põllu], et kas meil ei oleks soov midagi Uues Teatris teha, kogu Paide teatripundiga. Käisin selle pakkumise ühel koosolekul välja ja mina, Maria ja Johannes olime sellega nõus. Teised ei tahtnud. Ja mul oli üks idee, mis pikalt olnud peas ja südamel, mis Johannesele ja Mariale ka meeldis. Sellest idust hakkaski see lahti kooruma.

Tahaksin loota, sest see oli ikkagi viis aastat tagasi. Tean paremini, mida ma tahan teha. Tean ja usaldan ennast rohkem, olen rohkem enesekindel, vähem ennasttäis kui neljandal kursusel. Kui kunagi koolis meilt küsiti, et millist teatrit sa tahaksid teha – pidime sellest tegema väikese etüüdi – siis ütlesin, et tahaksin laval midagi oodata. Minu arust see lavastus ongi üks puhas ootamine. Mingid teemad, mis mind huvitavad, nagu üksindus, üksildus, ootus, igatsemine, nostalgia on minu jaoks endiselt aktuaalsed.

Tunnen end absoluutselt teistmoodi, iseasi kas tegelen aktiivselt selle sõnastamisega. Lihtsalt teen tööd, mis mulle meeldib ja mis minu arvates on oluline, et puudutaks inimesi. Mulle meeldib lugusid jutustada. Ma ei mõtle seda narratiivses tähenduses: see võib olla ka seisund, mida edastatakse, midagi, mis tekitaks inimeses mingisugust muutust, paneks teistmoodi asju nägema. Minu jaoks pakub iga meedium midagi, kas ma siis kirjutan või lavastan, teen muusikat või olen ise laval.

Jah, kollektiiv on väga tähtis. Lisaks sellele on olukord, kus kõik on justkui ideaalne: jook ja söök on laual, tuju on kõigil hea ja valgus on õige, aga midagi on ikka puudu. Arvan, et selles on midagi olemuslikku, et sul on kõik justkui hästi, suhted on paigas, käid heas kohas tööl, aga ikkagi on tunne, et midagi on elust puudu.

Kindlasti ei ole tegu narratiivsete tegelastega – laval ei ole 25-aastane John ja 40-aastane Philip. Need on ikkagi abstraktsioonid näitlejaist endist. Võib-olla tähtsam sellest, kes need inimesed on, on see, kes nad seltskonnana on. Meil kõigil on häid sõpru ja mida vanemaks ma saan, seda vähem on aega, mida saame koos veeta, sest muu elu kasvab peale. Need hetked on minu jaoks aina tähtsamad.

Kes on need inimesed, kellest see lugu on?

Millist sisulist või vormilist tähendust kannab lavastuse kirjelduses sõnapaar „performatiivne uurimus“?

Esimeses proovis ütlesin, et mul on sellised ideed, ja vaatame, mis me nendega saame peale hakata. Kogu lavastusprotsess oli täis improvisatsiooni, me ei teadnud, kuhu sellega välja jõuame. Nüüd küsisin kunstnik Riin Maide käest: on see sinu jaoks veel performatiivne uurimus? Mõlemad jõudsime järelduseni, et on ja ei ole. Tegemist on ikkagi suuresti teatriga, väga palju on näitlemist. Võib-olla teeb selle rohkem n-ö performatiivseks asjaolu, et laval ei ole narratiivi. See on ikkagi seisund, mille ümber hakatakse looma. Mängitakse erinevaid hetki, mille sees võib oodata kedagi, keda ei tule, midagi, mida ei tule. See teeb sellest uurimuse, sest me tõesti uurisime, millised situatsioonid ja seisundid kooruvad ootamistes. Esimesed improvisatsioonid sündisidki puhtalt selle pealt, et olete siin ruumis ja ootate. Ma ei tea, kas see definitsioon lõpuni õigustab end välja – võib-olla mõni teatriteadlane viskas kiviga – aga me ei ole sellest täielikult loobunud.

Ent praeguseks on see, mida publik laval näeb, ikkagi fikseeritud või on ka lahtisi võimalusi?

Absoluutselt, olen jätnud mingid otsad lahtiseks. Pidasime aktiivset dialoogi näitlejatega, et mis oleks nende jaoks lõbus avastamine ja mis ei oleks lõbus. On etendaja otsus, palju ta sellel õhtul astub välja harjumuspärasest mustrist.

Kuidas sa näitlejaga töötad? Kas sa üritad luua n-ö ohutut, mugavat tsooni või pigem oled tahtnud neid viia kuhugi piirini?

Need etendajad, kellega ma töötan, on kõik sellised, kes ise lükkavad ennast mingitesse kohtadesse, minu agressiivse sekkumiseta. Ma ei arva, et oleksin eriti süstemaatiline lavastaja – see on ikkagi üks esimesi protsesse. Leiutan, mis on see minu töömetoodika. Mulle meeldib luua keskkonda, kus võib kõike proovida, ja mitte sõnakõlksuna.