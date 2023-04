JUHTKIRI | Kõrgkoolid peavad ise riigi rahale juurde otsima

Rääkides ülikoolide ja kõrghariduse rahastamisest, pöördub Eestis pilk kohe riigi poole (kellel on alati raha puudu). Rektorikandidaadid rääkisid ka ettevõtetega koostöö tihendamisest ja selle kaudu raha teenimisest, aga Eesti häda on ju see, et vähe on nii suure mastaabi või ambitsiooniga ettevõtteid, kellest oleks koostööpartnerit. Aga sellele suunale peavad nii Tartu ülikool kui ka teised ülikoolid ja Eesti ettevõtted rõhku panema, sest muidu pole lootustki, et selliseid ettevõtteid (ja nende raha) märkimisväärselt lisandub.