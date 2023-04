Eestlased armastavad magusat, see on kindel. Meil on vägev kommivabrik ja hulk jäätisetööstusi. Praegused keskealised kasvasid üles ajal, kui iga nädal kõlas telerist poppidelt telenukkudelt Tipilt ja Täpilt võidurõõmus laul: „Täna sööme komme, homme sööme komme, komme sööme ülehomme.“ Kahtlemata on see jätnud oma jälje.