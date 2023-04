JUHTKIRI | Hea, et suhkru hind on tohutult tõusnud

Tänasest lehest saate lugeda, et me sööme üksjagu suhkrut sisse toitudega, mida vaadates mõte suhkru peale ei lähe: lihasnäkid, ketšupid, võileivakatted... Magusaletid kondiitritoodete, kommide, jäätise ja muu salgamatult magusaga on samuti endise pikkuse ja kutsuvusega.