KULTUURIBIIT | Arhitekt Mari Möldre playlist

Mari Möldre ütleb oma muusikavaliku kohta nii: „Koostasin oma nimekirja programmiliselt, pidades silmas lugude sõnumit ja Eesti paviljoni installatiivse lavastuse temaatikat - kodu ja kinnisvara. Kostub grammike ühiskonnakriitilisust ning peegeldusi meid ümbritseva ehitatud keskkonna kohta. Aga kui sõnumit vastuvõttev ajuosa välja lülitada, saab neid vabalt ka kevadise kodukoristuse taustaks kuulata.“

Esiteks valisin kolm lugu Helsingis baseeruva muusik / arhitekt / kultuurisauna asutaja Tuomas Toivoneni plaadilt Urbanism in the House. Mõtlen, et kui (arhitektuuri)loenguid oleks nii esitatud…

Tuomas Toivonen - Masterplan

Tuomas Toivonen - My House

Tuomas Toivonen - Business and Pleasure

Vahepeale kaks hästituntud, aga kordamist väärt pala:

Väiksed kastid - Peeter Tooma esituses (Originaalis Malvina Reynolds - Little Boxes)

Voldemar Kuslap - Mustamäe valss

Veel üks „kommublokkide romantika“ lugu, nagu nimetab seda üks videoalustest kommentaaridest. Eelmisel sajandi masselamuehituse substants on nüüd paljude muusikavideote taustaks.

Agent M - Kus on mu kodu

Last but not least… Markus Robam ja Jan Kaus on kirjutanud lavastuse jaoks terve plaaditäie muusikat, mille lugudest esimesed neli on mul nüüd võimalus siin avalikustada.

Esimene neist kujutleb püüdu allegoorilise kasvuühiskonna poole, milles kogu maa tuleb katta kasumlike korteritega.

Flat Earth Society. Muusika: Markus Robam, Sõnad: Jan Kaus

Tolmul ja segadusel on lavastuses kandev taustaroll. Kust hakata pihta kui asjad on väga sassi läinud?

Let The Dust Settle In. Muusika ja sõnad: Markus Robam

Iga etendaja kolib umbes kuuks ajaks avaliku pilgu alla Veneetsia korterisse elama. Kestvuslavastuse nimilaul esitab mõtteid, mis tema peast läbi võivad käia.

Markus Robam - Home Stage

Ja kui peaks juhtuma, et külalistest saab küllalt, saab selle loo peale panna:

Goodbye. Muusika ja sõnad: Jan Kaus, arranžeering: Markus Robam

