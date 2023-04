PÄEVA TEEMA | Lauri Läänemets: nii edasi ei saa! Eesti alampalk jääb alla Sloveenia 13 aasta tagusele

Sotsiaaldemokraadid lähtuvad lihtsast põhitõest: igasuguste toetuste külvamise asemel on kõige olulisem, et inimeste toimetuleku tagaks eelkõige töö ja selle eest saadav palk. Täiskohaga töötav inimene ei peaks olema olukorras, kus ta on igapäevaseks hakkamasaamiseks sunnitud riigilt täiendavat toetust küsima. See tähendaks riigi vaatest sisuliselt madalapalgaliste töökohtade subsideerimist, mis majanduse arengut kindlasti ei soodusta. Lisaks on alampalga tõstmisel vähemalt kolm täiendavat positiivset mõju.

Alampalga tõstmiseta seisame silmitsi toimetulekukrahhiga

Esiteks toetab kõrgem alampalk kõigi väiksema sissetulekutega inimeste toimetulekut. Praeguses hinna- ja maksutõusudes oleks riigi seisukohast täiesti mõeldamatu, et me teeme maksuküüru kaotamisega poole miljardi euro suuruse kingituse jõukamatele, aga hülgame sealjuures haavatavama elanikkonna ning maapiirkondade tööinimesed, kelle sissetulek on Tallinna-Tartu keskmisest juba täna oluliselt väiksem. Nii tegutsedes tõukame ise tuhanded inimesed ja pered toimetulekutoetuste lõksu ning sellise kohtlemisega tagaksime järgmisteks valimisteks veenva EKRE-võidu.

Lisaks üldisele toimetulekule ja regionaalsele mõõtmele tasub silmas pidada, et alampalga tõstmisel oleks Eestis otsene mõju ka soolise palgalõhe vähendamisele. Enamik alampalga saajaid on paraku naised, kes töötavad teenindussektoris, tervishoius, aga ka näiteks kogukonna, kultuuri ja hariduse edendamise seisukohast üliolulistes vabaühendustes ja MTÜ-des.

Iseseisvamat toimetulekut võimaldaval palgal on muuseas ka väga otsene mõju sündimusele, sest see annab naistele rohkem kindlustunnet ja julgust lapsi saada. Tallinna Ülikooli avaliku poliitika dotsent Triin Lauri on selgelt öelnud, et sündimuse kasvu eelduseks on ebavõrdsuse vähenemine. Üldteada on tõsiasi, et igasugune ebavõrdsus pärsib riigi majandusarengut laiemalt.