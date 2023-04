PÄEVA TEEMA | Andrei Korobeinik: kui rahval leiba vähe, söögu siis kooke

Selle aasta algus oli Eesti poliitmaastikul tormiline. Vaid mõni päev enne riigikogu valimisi kinnitas Reformierakond järjekordselt, et maksud ei tõuse. Toonane rahandusminister Annely Akkermann selgitas, et riigi rahaline seis on kõige paremas korras ja lubas mürki võtta, kui maksutõus siiski tuleb.