Lauri Vahtre: Mõni kardab laste nuttu, aga sellest veel õudsem on sündimata jäänud laste nutt

Ministri väitel on see ebaõiglane ühe- ja kahelapseliste perede suhtes ning suur osa ajakirjandusest on seda seisukohta kuude kaupa vastutulelikult propageerinud. Ehkki lahtiseks jääb, mis volitustega kõneleb üks inimene, olgu või minister, terve ühiskonna nimel, tuleb möönda, et tema seisukohaga nõustujaid pole just vähe.