REPLIIK | Krister Paris: hoiame riigikogulast! 300 km päevas rooli taga pole naljaasi

Eks arvutame – ja ümardame kõik ülespoole, et saadikule liiga ei teeks. Bensiin võib maksta praegu halval juhul 1,8 eurot liiter. Selle hüvitise eest saab ligi 780 liitrit. Minu autoga näiteks saaks niisuguse kogusega sõita maanteedel kõvasti üle 10 000 km, aga kui on ikka janusem masin ja jalg järsem ja tuul vastu, siis – ütleme, et ümmarguselt 9000. Jagub ilusasti 30ga. 300 km päevas.