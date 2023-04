POLIITKOLUMNIST | Yana Toom: vaeste nülgimine on kindlaim tee, et vaesus tabaks ka sind

Minu jaoks oli viimane piisk karikasse intervjuu Lavly Perlinguga, kes kinnitas, et „Eestis toimub vasakpööre“. Tegelikult on kõik vastupidi: Kaja Kallase majanduspoliitika on parempoolne. Meil on lihtsalt komme häbimärgistada kommunismiks kõik, mis jääb turu nähtamatust käest vasakule.