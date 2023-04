Toomas Alatalu: Venemaa õhustik hakkab muutuma. Selle aasta maikuu tuleb seal teisiti

Tuletaks meelde, et TASS ehk Venemaa peamine infoagentuur korraldas 3.–12. aprillil traditsioonilise ajakirjanike akrediteeringu Moskvas mai algul toimuvate ürituste kajastamiseks. Märgin igaks juhuks, et need on 1. mai rongkäigud, „surematute polkude“ liikumised, võiduparaad jms. Teates märgiti, et mullu said selle 1246 ajakirjanikku, sealhulgas mõned USA-st, Inglismaalt, Hispaaniast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Tšehhist, Jaapanist jne.