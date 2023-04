Jazzkaar alustab tasuta kontsertide päeva ning uudisteosega „Kitarriookean“

Jazzkaar 2023 põhiprogramm:

Andre Maaker, Laur Joamets, Peeter Vähi & ansambel „Kitarriookean“ / Beady Belle (Norra) / Ben Wendel Group (USA) / Chris Morrissey (USA) / Dawda Jobareth & Stefan Pasborg Duo (Taani) / Ingrid Lukas & Band (Eesti-Šveits) / Jorge Luis Pacheco Trio (Kuuba) / Juss Haasma & pikapäevarühma poisid / Karja/Renard/Wandinger goes XL (EST–FRA-–GER–AUT–FIN–KOR) / Kelp/Borka/Rämmal / Koloah & Dennis Adu (Ukraina) / Liisi Koikson & Joel Remmel / Linda Fredriksson Juniper (Soome) / Marianne Leibur, Anett Tamm, Ewert Sundja & ansambel „Valter Ojakäär 100“ / Maris Pihlap live & party feat. TIKS DJs / Michelle David & The True-tones (Holland) / Mike Stern Band feat. Dennis Chambers, Leni Stern, Bob Franceschini & Chris Minh Doky (USA) / Mingo Rajandi & Duo DEAE (Eesti–Poola) / Papanosh (Prantsusmaa / Rahel Talts Ensemble (Eesti–Taani–Läti–Poola) / Raimond Mägi & Emer Värk / Ramuel Tafenau Quartet / reket, villemdrillem, nublu, taff & band „RAP‘n’JAZZ“ / Reval Revival / „Saja lugu 5“ Erki Pärnoja ansambel & VHK keelpilliorkester / Sara Correia (Portugal) / Steve Coleman and Five Elements (USA) / Taz Modi & Prezioso (Suurbritannia–Eesti) / The Baylor Project (USA)