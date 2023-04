Sümbolid on tähtsad. Kurdetud on selle üle, kuidas äärmuslased olevat eesti rahvuslikud sümbolid kaaperdanud. Rukkilill, „Koit“, isegi sinimustvalge. Just praegu üritatakse ära kasutada jüriöö ülestõusu motiivi, et ajada inimesi tülli riigikaitse teemadel.