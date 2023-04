Andrus Tuisk: Keskerakonna taas suureks tegemiseks peab Mihhail Kõlvart muutuma selleks, kes ta praegu ei ole. Nagu Michael Corleone filmis „Ristiisa“

Vanast harjumusest endiselt vaatad, kuidas „vanadel sõpradel“ läheb. Vaadetes pilte Keskerakonna valimispeolt näen ma omaaegseid noortekogu liikmeid, kes nüüd on juba erakonnaredelil kõrgemale tõusnud, ja kes enamuses on vene emakeelega. Sest omal ajal Keskerakonna nooretekoguga liitusidki ainult venekeelsed, noored eestlased pidasid Keskerakonda paariaks, Savika kesikuks. Ning nüüd on tulemus käes, vene pööre parteis on loogiline, ammu alanud tegevuskaare kulminatsioon.