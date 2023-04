FOTOD | Vabal Laval avati Festival Jazzkaar 2023

Jazzkaare põhiprogrammis on 40 kontserti ja kokku toimub festivalil üle 120 erineva tegevuse — lisaks tavapärastele kontsertidele Vabal Laval ja Fotografiska Tallinnas on programmis kodukontserdid, artistijutud, fotoringkäik, tasuta kontsertide päev ja linnaruumiprojekt neljas linnas üle Eesti. Jazzipeol esinevad 18 erineva maa muusikud. Kontserdid jõuavad lisaks Tallinnale veel Tartusse, Pärnusse, Viljandisse, Kuressaarde, Otepääle ja Haapsallu.

Jazzkaar 2023 põhiprogramm:

Andre Maaker, Laur Joamets, Peeter Vähi & ansambel „Kitarriookean“ / Beady Belle (Norra) / Ben Wendel Group (USA) / Chris Morrissey (USA) / Dawda Jobareth & Stefan Pasborg Duo (Taani) / Ingrid Lukas & Band (Eesti-Šveits) / Jorge Luis Pacheco Trio (Kuuba) / Juss Haasma & pikapäevarühma poisid / Karja/Renard/Wandinger goes XL (EST–FRA-–GER–AUT–FIN–KOR) / Kelp/Borka/Rämmal / Koloah & Dennis Adu (Ukraina) / Liisi Koikson & Joel Remmel / Linda Fredriksson Juniper (Soome) / Marianne Leibur, Anett Tamm, Ewert Sundja & ansambel „Valter Ojakäär 100“ / Maris Pihlap live & party feat. TIKS DJs / Michelle David & The True-tones (Holland) / Mike Stern Band feat. Dennis Chambers, Leni Stern, Bob Franceschini & Chris Minh Doky (USA) / Mingo Rajandi & Duo DEAE (Eesti–Poola) / Papanosh (Prantsusmaa / Rahel Talts Ensemble (Eesti–Taani–Läti–Poola) / Raimond Mägi & Emer Värk / Ramuel Tafenau Quartet / reket, villemdrillem, nublu, taff & band „RAP‘n’JAZZ“ / Reval Revival / „Saja lugu 5“ Erki Pärnoja ansambel & VHK keelpilliorkester / Sara Correia (Portugal) / Steve Coleman and Five Elements (USA) / Taz Modi & Prezioso (Suurbritannia–Eesti) / The Baylor Project (USA)